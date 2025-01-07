У небі над Україною помітили одразу три пасажирські літаки: вони пролетіли над однією з областей (фото)

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною час від часу фіксують загадкові цивільні літаки. Цього разу помітили зразу три пасажирських авіалайнери.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. У понеділок, 6 грудня, близько 18:00 UTC (21:00 за Києвом) над Закарпатською областю було зафіксовано три борти.

Мова йде про Airbus A330 компанії Finnair, який прямував рейсом FIN121 з Гельсінкі до Делі, Airbus A321 компанії Wizz Air, що виконував рейс W67950 з Риги до Кутаїсі. А також було помічено авіалайнер Airbus A350 теж компанії Finnair, що летів рейсом FIN41 з Гельсінкі до Сеула.

Всі вони спочатку з'явилися над Ужгородом. Через лічені хвилини вийшли з повітряного простору України в районі кордону з Румунією.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.