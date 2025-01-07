Рус

У небі над Україною помітили одразу три пасажирські літаки: вони пролетіли над однією з областей (фото)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
668
Airbus A330 Новина оновлена 07 січня 2025, 19:08
Airbus A330. Фото Колаж "Телеграфу"

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною час від часу фіксують загадкові цивільні літаки. Цього разу помітили зразу три пасажирських авіалайнери.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. У понеділок, 6 грудня, близько 18:00 UTC (21:00 за Києвом) над Закарпатською областю було зафіксовано три борти.

Мова йде про Airbus A330 компанії Finnair, який прямував рейсом FIN121 з Гельсінкі до Делі, Airbus A321 компанії Wizz Air, що виконував рейс W67950 з Риги до Кутаїсі. А також було помічено авіалайнер Airbus A350 теж компанії Finnair, що летів рейсом FIN41 з Гельсінкі до Сеула.

Всі вони спочатку з'явилися над Ужгородом. Через лічені хвилини вийшли з повітряного простору України в районі кордону з Румунією.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.

Теги:
#Літак #Закарпатська область #FlightRadar24