В новорічну ніч над Україною помітили пасажирський літак із Білорусі (карта)

Борт різко змінив курс

У небі над Україною продовжують фіксувати загадкові пасажирські літаки. Без дивних інцидентів не обійшлося і в новорічну ніч.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Його системи зафіксували літак Embraer E195LR білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", який виконував рейс Тбілісі-Мінськ.

У ніч проти 1 січня літальний апарат з бортовим номером B2736 нібито порушив повітряний простір України в районі тимчасово окупованої Луганської області і долетів майже до Донецької.

Після цього літак різко змінив курс на схід та вилетів із України.

Слід нагадати, що такі дивні польоти над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстеження авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Україною зафіксували цілий рій пасажирських літаків. А загадковий російський борт пролетів майже через усю країну.