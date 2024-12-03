Кого з студентів можуть мобілізувати у грудні

Не всі здобувачі освіти мають відстрочку

Загальна мобілізація продовжується і в грудні, однак деякі студенти мають право на відстрочку від призову. Мова йде про чоловіків, які навчаються на денній або дуальній формі та отримують першу вищу освіту.

Крім того, відстрочку дають помічникам-стажистам, аспірантам і докторантам. Це регулюється Законом №10449.

Для отримання відстрочки студент повинен подати до територіального центру комплектування довідку з навчального закладу, яка підтверджує його статус.

Водночас певні категорії студентів можуть бути мобілізовані:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.

Нагадуємо, в Україні зміниться порядок вступу до аспірантури у 2025 році. На денну форму навчання зарахування буде можливе виключно на бюджет.

Ті ж, хто планує навчатися на контрактній основі, матимуть змогу обрати лише заочну чи вечірню форми. Тобто, права на відстрочку контрактники не матимуть , адже відстрочити призов можуть лише аспіранти денної форми навчання.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть у ТЦК не розглянути заяву про відстрочку. Юристи радять подавати скаргу у разі порушення закону з боку територіальних центрів комплектування.