Студенти та аспіранти тимчасово не зможуть отримати відстрочку. У чому причина

Міноборони дало роз'яснення

В Україні студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+". Обмеження діятимуть з 17 і до 30 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Там пояснили, що це пов'язано з технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Водночас у Міноборони наголосили, що на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть. Статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.

Також зазначається, що технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів "Резерв+". Про дострокове відновлення роботи сервісу у "Резерв+" у міністерстві пообіцяли повідомити одразу.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не вдається отримати відстрочку через "Резерв+". Якщо виникають проблеми з ідентифікацією через помилки у внесених даних, можна звернутися до технічної підтримки.

Ми також писали про те, що буде, якщо під час перевірки ТЦК, не відкриється "Резерв+". У деяких випадках чоловік повинен завітати до ТЦК.