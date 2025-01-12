Фортифікації за 10 млн гривень під Харковом недобудовані: що вирішив суд

Компанія-підрядник до війни взагалі не займалася будівництвом

На Харківщині вибухнув скандал навколо недобудованих фортифікацій, які мали стримати новий наступ російських військ. Підрядник отримав заздалегідь майже 10 млн гривень на зміцнення, але роботи вчасно не закінчив.

Про це йдеться у вироку Господарського суду Харківської області. Роботи з будівництва укріплень мали завершитися до 30 червня 2024 року, але вони не були завершені.

За місяць до цього, у травні 2024 року, російські війська розпочали наступ у північних районах Харківської області, включаючи місто Вовчанськ.

Суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити відповідне провадження у справі.

Водночас Харківський антикорупційний центр повідомляє, що фігурантом цієї справи є ТОВ "Високо-технологічні споруди". За іронією долі, ця компанія до російсько-української війни (зокрема до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року — Ред.) взагалі не займалася будівельними роботами. Вона торгувала твердим, рідким та газоподібним паливом, а також сільськогосподарськими машинами і обладнанням.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, народний депутат України розповіла, чому українці не можуть витратити гроші з "тисячі Зеленського" на фортифікації.