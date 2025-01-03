Росіяни просунулися в двох областях та захопили нові села, - ISW (карти боїв)

Українські захисники б'ються за кожен метр рідної землі

Триває 1045-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони мають просування на фронті. Ворог захопив нові території в Донецькій та Запорізькій області.

За оцінками Американського інституту вивчення війни (ISW), російська армія просунулася на Донеччині: під Сіверськом, у районах Торецька, Покровська, Курахового, Вугледару. Також окупанти мали просування на заході Запорізької області.

Росіяни продовжували штурмувати "українській виступ" у Курській області 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту не було. За оцінками ISW, українські сили діють приблизно на 585 квадратних кілометрах на Курщині. Українські сили завдали ракетного удару по російському військовому командному пункту в Курській області.

Російські війська нещодавно просунулися під Сіверськом (Бахмутський район). Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що підрозділи ворога нещодавно мали просування в у Білогорівці (на північний схід від Сіверська).

Російські сили нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 січня, фіксують просування армії РФ в північно-західній та західній частині Торецька.

Російські війська останнім часом просунулися на схід і південь від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, показують, що вони нещодавно захопили Воздвиженку (на схід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, засвідчують просування росіян на захід від Зеленого (на південь від Покровська) і на північ від Новотроїцького (на південний захід від Покровська). Також згідно з геолокаційними кадрами, ворог нещодавно захопив Нововасилівку (на південний захід від Покровська та на захід від Новотроїцького).

Російські війська нещодавно просунулися в Кураховому. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня та 1 січня, демонструють успіх росіян у західній частині Сонцівки (на північний захід від Курахового) і на схід від Петропавлівки (на схід від Сонцівки). Це вказує, що російські війська захопили Сонцівку.

Представник української бригади, яка діє на курахівському напрямку, 2 січня заявив, що росіяни намагаються вийти на трасу Н-15 Курахове-Запоріжжя та дещо зменшили інтенсивність своїх штурмів. Він додав, що російські сили менше використовують бронетехніку після значних втрат техніки в жовтні-листопаді. Натомість вони постійно залучають резерви, у тому числі новобранців, які мають мінімальну підготовку.

Також окупаційна армія мала просування на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Крім того, російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 січня, вказують, що вони мали просування на північ Білогір’я (на північний схід від Роботиного).

Нагадаємо, військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко розклав по поличках, чому росіяни не в змозі взяти Покровськ в оточення. Російським військам, задіяним зараз у районі Покровська, критично не вистачає сил і засобів для того, щоб реалізувати план з оточенням, оскільки він вимагає просто колосальних ресурсів.