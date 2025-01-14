Россияне захватили новое село и продвинулись еще возле 11 населенных пунктов: что происходит на фронте (карта)

Ситуация на фронте по состоянию на 14 января

Российские войска захватили село Зеленое, а также продвинулись в ряде населенных пунктов. Тем временем украинские военные восстановили свои позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, публикуя обновленную карту боевых действий. Отмечается, что противник также продвинулся в ряде населенных пунктов.

"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что 11 января DeepState заявил, что россияне оккупировали Курахово, однако официальной информации об этом нет. Помимо захвата Курахово, россияне имели и другие продвижения в Донецкой области. Враг продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

Кроме того, за весь прошлый, 2024 год, россияне захватили около 3 650 квадратных километров нашей земли. При этом, самые большие территориальные потери приходятся на Донецкую и Харьковскую области. Также продвижение врага за год произошло в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что данным аналитического обзора издания Forbes, впервые с начала полномасштабной войны Украина имеет преимущество над Россией в боевых танках. Аналитики назвали причину.