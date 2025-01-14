Снег, потепление и не только: какие сюрпризы принесет погода в Украину 15 января

В ночное время все еще столбики термометров будут падать до значительно низких отметок

В среду, 15 января, в Украину придет небольшое потепление. Однако в части областей ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что в среднем температура воздуха в дневное время будет на уровне +2.. +3 градусов. На юге — до +4.. +5.

При этом, в ночное время все еще столбики термометров будут падать до значительно низких отметок. В восточных областях ожидается до -8 градусов. В остальных областях — до -6.

Синоптики говорят, что снег пройдет в восточной и северной частях страны. В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой областях, согласно прогнозу, будет дождливая погода в течение дня. В остальных областях в этот день осадков не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". Январь 2025 года будет достаточно теплым как для зимы. А конец февраля в этом году также особенно порадует своей погодой.