Имеют ли право в ТЦК забирать мобильные у мужчин: появился четкий ответ

Появился четкий ответ

Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права забирать мобильные телефоны у мужчин, которых туда доставили. Однако помещение ТЦК – это режимный объект и в некоторых кабинетах пользоваться ими запрещено.

"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют. Но надо учитывать, что само помещение РТЦК — это режимный объект. Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении. Такие помещения в каждом ТЦК должны быть", — пояснила заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Казак на пресс-конференции.

Общение по мобильному телефону в помещении ТЦК может быть только в отведенных для этого местах. По словам Ларисы Козак, некоторые кабинеты там имеют категорию таких, где запрещено проводить работу со средствами сотовой связи даже сотрудникам ТЦК.

Как ранее писал "Телеграф", юристы компании "INSEININ" объяснили, что у ТЦК и СП нет полномочий на задержание или арест граждан. Это подразделения Вооруженных сил Украины, занимающиеся военным учетом и организующие призыв на военную службу.