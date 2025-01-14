З каміном, лазнею та інтернетом. За 50 км від кордону з Польщею продають будинок лише за 6 тисяч доларів (фото)

Власники подбали про всі необхідні комунікації

За 50 кілометрів від польського кордону продається двоповерховий будинок всього за 6 тисяч доларів. Цегляна будівля розташована в селі Монастир-Дережицький, неподалік Дрогобича Львівської області.

Помешкання має всі необхідні для комфортного життя зручності: камін, лазню та доступ до інтернету. Оголошення про продаж цікавого об'єкту нерухомості розміщене на популярній онлайн-платформі.

Загальна площа будинку становить 64 квадратних метри, з яких майже 30 квадратів — житлова площа, а на кухню припадає 7,5 квадратних метрів. Будівля має дві кімнати та розташована на земельній ділянці площею 4 сотки.

Споруда зведена у період між 2001 та 2010 роками. На території присадибної ділянки власники облаштували фруктовий сад та виноградник. Є можливість розширити територію, придбавши сусідню ділянку такої ж площі.

Власники подбали про всі необхідні комунікації: провели електрику, облаштували свердловину та каналізацію. Локація будинку порадує любителів природи — поруч ліс та мальовничі краєвиди. Перевірка технічного паспорта об'єкта проведена в листопаді 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові за мільйон доларів продають елітний будинок. Разом із цим будинком пропонують купити ще один — для гостей чи прислуги.