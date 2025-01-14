Экс-заместитель главы Харьковского облсовета подозревается в хищении у "Укрэнерго" десятков миллионов. СМИ узнали его имя (фото)

Для этого было создано три фиктивных фирмы

Служба безопасности и НАБУ разоблачили масштабную схему хищения средств Национальной энергетической компании "Укрэнерго" почти на 60 млн гривен. В ее организации подозревают бывшего заместителя председателя Харьковского областного совета, который на тот момент был депутатом облсовета, а сейчас скрывается за границей.

Как сообщили в СБУ, в апреле 2022 года подозреваемый вместе с сообщниками организовал схему хищения электроэнергии "Укрэнерго" на 58,44 млн. грн. В свою схему он втянул двух человек — основателя и директора частной компании в Киеве, торгующей энергоносителями. По информации издания "Слово и дело", организатором схемы считается бывший заместитель главы, экс-депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач.

Владимир Скоробагач Фото: facebook.com/vladimirskorobagach

"Вместе они создали три фиктивных фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила "Укрэнерго" за полученную электроэнергию", — отметили в СБУ.

Вырученные средства фигуранты выводили "в тень" под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее деньги переводились на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах. Согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы таким образом "Укрэнерго" был причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн.

У директора столичной компании, привлеченной в этой деятельности, в Киеве прошли обыски. Ему сообщили о подозрении. Остальным двум участникам сделки о подозрении сообщено заочно.

Бывшему депутату и основательнице предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Действия задержанного директора частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Участникам схемы по хищению средств "Укрэнерго" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Что известно о Владимире Скоробагаче

В политике он с 2005 года. Во время войны – в декабре 2022 года сложил свои депутатские полномочия в Харьковском облсовете. Он экс-регионал, после революции Достоинства и смены власти продолживший работать в рядах пророссийских партий — "Оппозиционная платформа — При жизни", "Оппозиционный Блок", "Возрождение". В свое время Владимира Скоробагача обливали зеленкой и бросали в мусорный контейнер. Также Владимир Скоробагач был помощником (на общественных началах) народного депутата восьмого созыва Верховной Рады Украины и известного харьковского бизнесмена Виталия Хомутынника.

Как сообщал "Телеграф", бывшего и действующего главу Хозяйственного суда Львовской области разоблачили на вымогательстве и получении взятки в 1 млн долларов, а также на злоупотреблении своим должностным положением. Вероятнее всего, речь идет о Василии Артимовиче и Михаиле Юркевиче.