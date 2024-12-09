Вимагали хабар в 1 млн доларів. У Львівському суді викрили двох корупціонерів (фото)
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Вони обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень
Колишнього та чинного голову Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 1 млн доларів, а також на зловживанні своїм посадовим становищем. Імовірніше, йдеться про Василя Артимовича та Михайла Юркевича.
Як зазначили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), чоловікам вже повідомлено про підозру. Проте у відомості імена злочинців не називають.
"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України", – інформує САП.
У НАБУ наголосили, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами, підтвердивши, що йдеться про Госпсуд Львівської області.
"За вказану суму обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. США", — повідомляють у бюро.
Досудове розслідування триває, наразі встановлюється причетність інших суддів.
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