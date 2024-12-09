Вимагали хабар в 1 млн доларів. У Львівському суді викрили двох корупціонерів (фото)

Вони обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень

Колишнього та чинного голову Господарського суду Львівської області викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 1 млн доларів, а також на зловживанні своїм посадовим становищем. Імовірніше, йдеться про Василя Артимовича та Михайла Юркевича.

Як зазначили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), чоловікам вже повідомлено про підозру. Проте у відомості імена злочинців не називають.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України", – інформує САП.

У НАБУ наголосили, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами, підтвердивши, що йдеться про Госпсуд Львівської області.

Михайло Юркевич та Василь Артимович

"За вказану суму обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол. США", — повідомляють у бюро.

Досудове розслідування триває, наразі встановлюється причетність інших суддів.

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