В Украину возвращается снежная погода. Где и когда ожидать осадков (карта)

Сразу несколько областей накроют осадки

В Украину вернется снежная погода. Однако наведается она только в несколько областей и только на сутки.

Такая информация появилась на сайте погодного радара Ventusky. Согласно прогнозу синоптиков, осадки следует ожидать в западной, северной и центральной частях страны.

Так, снег начнется утром 15 января во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, а также Сумской и Черниговской областях. Синоптики прогнозируют, что на протяжении всего дня и ночи погода будет снежной. В других областях тем временем осадков не ожидается.

Погода на утро 15 января

Погода на утро 16 января

В четверг, 16 января, снег будет во Львовской, Тернопольской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях. Уже к вечеру погода наладится и осадков не предвидится.

Погода на утро 16 января

Погода на вечер 16 января

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". Январь 2025 года будет достаточно теплым как для зимы. А конец февраля в этом году также особенно порадует своей погодой.