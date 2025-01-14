"Украина прекратит существовать": на что на самом деле указывают такие заявления окружения Путина

Помимо острого высказывания, было заявлено, что якобы "украинский народ остается братским для России"

Помощник президента России Владимира Путина Николай Патрушев сделал резкое заявление, что якобы Украина в 2025 году может "прекратить свое существование". В Центре противодействия дезинформации уже прокомментировали новые бредни из окружения Путина.

Так, в интервью одному из российских изданий Патрушев сказал, что якобы "ярая русофобия" и "насильственное принуждение к неонацистской идеологии" в Украине "уничтожают процветающие города", такие как Одесса, Николае, Харьков и Днепр.

"Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование", — сказал Патрушев.

При этом, несмотря на то, что российские ракеты летят на украинские города и убивают мирных людей, Патрушев позволил себе заявить, что "украинский народ остается братским для России".

Ответ Центра противодействия дезинформации

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, в своем Telegram-канале резко прокомментировал слова Патрушева.

"Патрушев – генератор случайных заявлений. Он провалил все, что мог провалить, в частности, посоветовал Путину пугалку с "орешником", которая в итоге не сработала и не дала россиянам никаких козырей перед Западом, не говоря уже об определенных "дипломатических" миссиях на Западе по задачам Путина", — написал Коваленко.

Он добавил, что у Патрушев боится той правды, что в ближайшие десятилетия произойдет разделение России.

"Обычный, безумный дед, далекий от реальности. Патрушев боится правды, что в следующие 50 лет шансы контролируемого разделения России на национальные образования крайне высоки, и заинтересованных в этом будет становиться все больше", — считает лейтенант.

Коваленко подчеркнул, что у Патрушева есть страх реальности.

"И этот страх заставляет его верить в то, чего не случится. Украина есть и будет", — подытожил руководитель ЦПД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России запретили народную республику, которая существовала только в украинских мемах.