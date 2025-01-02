Найскладніший для енергетики: Галущенко пояснив, що найважче було у 2024

Але він назвав найкращий захист

Минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни. У 2024-му ворог розпочав обстріли ще з березня місяця.

Про це розповідає голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко. Він про це говорив в ефірі телемарафону.

"Це дійсно був найскладніший рік (2024-й, — ред.). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (росіяни, — ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році — набагато заздалегідь, з березня місяця", — заявив Галущенко.

За словами голови відомства, руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки. Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує ворог.

Герман Галущенко каже, що системи ППО — найкращий захист енергетики. Україна постійно працює над цим.

Голова Міненерго зазначив, що з такими викликами щодо енергетики та й взагалі ППО не стикалася жодна країна світу.

"При такому рівні атак, коли може летіти 250-300 засобів ураження… Якщо ми зможемо забезпечити захист неба хоча б до 90%, то це дасть можливість захистити не лише енергетичну інфраструктуру, а й міста та наших людей. Без цього нам буде складно", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні відключення світла, спричинені російськими ударами по об’єктах енергетики, відбуватимуться від двох до трьох років.