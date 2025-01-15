В шести областях ввели экстренные отключения света, что известно

Аварийные отключения действуют до распоряжения "Укрэнерго"

Утром в среду, 15 января, россияне устроили ракетные обстрелы Украины, большинство ракет они направили на западные регионы. В шести областях введены экстренные отключения электроэнергии.

"В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", — написал в Facebook глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

В "Укрэнерго" назвали области, где из-за массированной ракетной атаки применены аварийные отключения. Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Днепропетровская область

Как сообщается на сайте ДТЭК Днепровские ЭМ, экстренные отключения введены по приказу "НЕК Укрэнерго". Графики отключений при этом не действуют.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — обратились энергетики к жителям области.

Кировоградская область

Также с 7:12 среды графики аварийных отключений (ГАО) ввели в Кировоградской области. Такое распоряжение дало "Укрэнерго", сообщили в "Кировоградоблэнерго".

Ранее "Телеграф" писал, планируют ли в Украине поднимать тарифы на свет. Информацию "гуляющую" по сети прокомментировали в Министерстве энергетики. Там заявили, что никакого решения или проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения не существует. Этот вопрос сейчас вообще не стоит на повестке дня.