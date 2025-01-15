Нема на чому зустрічати іноземних гостей. З якими проблемами зіткнулася охорона Зеленського

Броньовані автомобілі — не єдина проблема, з якою зіткнулися співробітники УДО

Управлінню державної охорони (УДО) України бракує броньованих автомобілів для безпечного супроводу перших осіб держави та іноземних делегацій. Наявний автопарк спецтранспорту не відповідає сучасним викликам та потребам служби.

Через нестачу броньованих машин виникають складнощі з організацією безпечного пересування високопосадовців. Про це начальник УДО України Олексій Морозов розповів "Укрінформу".

За його словами, від початку війни управляння забезпечило безпеку понад 600 іноземних делегацій. Проте, зараз відомство не має достатньо спеціально обладнаних броньованих машин для супроводу. "Нам часто просто немає на чому нормально зустріти делегації та в які автомобілі їх посадити", — зазначив Морозов.

Він пояснив, що охорона працює з коротко- та довгоствольною зброєю, автоматичними гвинтівками та іншим спеціальним оснащенням. Звичайні легкові автомобілі для цього не підходять.

За словами Олексія Морозова, у 2024 році відомство провело декілька закупівель нових автомобілів. Попри критику щодо купівлі "лакшері карс", в УДО наголошують — такий транспорт потрібен виключно для службових завдань.

Броньовані автомобілі — не єдина проблема, з якою зіткнулися співробітники УДО. Також відомство потребує систем протидії дронам, радарів виявлення та засобів радіоелектронної боротьби. В УДО наголошують, що це необхідне оснащення для безпеки в умовах війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи були замахи на Зеленського останнім часом. Про це розповів начальник УДО Олексій Морозов.