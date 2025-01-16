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Чуда не произошло: общежития для мариупольцев будет охранять за бюджетные средства уже знакомая "контора"

Автор
Женя Хамстер
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Миллионы на охрану власти объясняют желанием сохранить имущество. Фото Коллаж "Телеграфа"
Миллионы на охрану власти объясняют желанием сохранить имущество. Фото Коллаж "Телеграфа"

Расходы на охрану социального жилья выросли почти в четыре раза

Почти 10 млн гривен в год на охране социального жилья для жителей Мариуполя и офисного помещения для чиновников традиционно заработает вооруженное подразделение Нацполиции из Донецкой области. Коммунальное предприятие, которое занимается общежитиями, пока не захотело объяснить, почему "на вахте" должен обязательно быть человек с пистолетом, в бронежилете и каске. Вызывает вопросы и история с нарушениями в использовании бюджетных средств, израсходованных властями временно оккупированного города для закрытия жилищных нужд рядовых горожан.

"Телеграф" изучил ответы должностных лиц Мариупольского городского совета, судебные решения и "свежие" объявления о проведении тендеров.

Без аналитической работы ответ по оружию невозможен

В последние дни 2024 стало известно, что в 2025 году исполнительный комитет Мариупольского городского совета продолжит тратить средства на охрану как помещения, которое занимают в Днепре чиновники, так и общежитий в Днепре, Киеве и Черновцах. В первом случае речь идет о 652,5 тыс. гривен в год, во втором – о 9 млн 198 тыс. гривен. Как и в прошлом году предоставлять такие услуги будет Мариупольский межрайонный отдел управления полиции охраны в Донецкой области, несколько лет подряд единственный участник и, соответственно, победитель тендеров. Расходы на эту статью критиковали как рядовые мариупольцы, так и мариупольские депутаты, в частности, Максим Бородин.

В исполкоме Мариупольского городского совета решили абстрагироваться от скандальной темы. Из десятка вопросов по реализации программы "ЯМариуполь.Жилье", изложенных "Телеграфом" в запросе, чиновники выбрали рандомно один относительно целесообразности организации круглосуточных пунктов охраны в социальном жилье с участием полицейских с оружием и ответили: "Мариупольский горсовет и его исполнительный комитет закупку услуг по охране не осуществляли". При этом ответственные лица проигнорировали даже общие вопросы по количеству мариупольцев, уже получивших комнаты в общежитиях, условий, на которых они в них живут, планов по развитию социального жилья на текущий год, а также расходов, предусмотренных на эту статью.

Тендер должностные лица исполкома не проводили, так и решили не отвечать

Более многословными оказалось руководство коммунального учреждения "Мариупольское городское социальное общежитие". В ответе на запрос нашего издания директор Сергей Кесарев сообщил, что полностью заселен только объект в Днепре по ул. Лизы Чайкиной, 2 (новое название ул. Пехоты Короля). Здесь временное жилье получил 121 мариуполец. Еще 306 поселились в Днепре по ул. Нила Армстронга, 36, а в Киеве по ул. Пражской, 34 – 57 мариупольцев, и процесс заселения здесь продолжается. Решение о распределении жилья принимает исполком Мариупольского городского совета. При этом с жителями заключается договор ссуды (бесплатного пользования), согласно которому "пользователь не имеет права предоставленное жилое помещение для временного проживания приватизировать, обменивать и осуществлять разделение, предоставлять его в поднаем или вселять в него других граждан".

Соответственно, за пользование жильем мариупольцы не платят, но должны компенсировать потребленные коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, электроэнергию и т.п. Остальные расходы, "необходимые для обеспечения создания надлежащих условий для проживания (содержания имущества общежития) и организации быта, оплата услуг по управлению общежитий, содержание дежурных администраторов, другого персонала, установка и содержание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации осуществляется за счет бюджетных средств". Содержание трех упомянутых общежитий обойдется бюджету Мариупольской громады в 16 млн 129 тыс. гривен. А в течение года планируется переоборудование и запуск как социального жилья еще двух – в городе Черновцы (ул. Алексы Алмазова, 6) и Днепре (ул. Лазаряна, 2).

В коммунальном учреждении не объяснили, почему так прописали требования к охранникам соцжилья

На этих пяти объектах в течение 2025 года будут круглосуточно дежурить представители полиции охраны. Организация таких постов, говорится в ответе руководителя коммунального учреждения, вызвана необходимостью "обеспечения пропускного режима и недопущения посторонних лиц в общежития, осуществления мероприятий по охране публичной безопасности и порядка в общежитиях и сохранения имущества, приобретенного за счет бюджетных средств или полученного от благотворительных организаций и находящегося в общем пользовании жителей общежитий". В 2024 году их функционирование обошлось городскому бюджету в 2 млн 548 тыс. гривен, а в 2025 году расходы вырастут в 3,6 раз и составят, как сообщалось, 9 млн. 198 тис. гривен.

При этом директор не счел нужным разъяснить общественности, почему в технических условиях прописан именно такой вариант вооружения и экипировки (бронежилет, каска, огнестрельное оружие) для лиц, которые будут дежурить на постах охраны. Это условие, как отмечали мариупольцы, существенно ограничивает круг участников тендеров, поэтому и они проходят без конкуренции. В коммунальном заведении решили, что ответ будет требовать "проведения аналитической работы". При этом заверили "Телеграф", что договор не предусматривает привлечения победителя торгов к другим работам, кроме охраны социального жилья.

Несмотря на замечания, ремонты остаются текущими

Хотя Мариупольский городской совет продолжает реализацию проекта "ЯМариуполь.Жилье" к уже "запущенным" объектам были вопросы у финансовых контролеров и правоохранителей. Ревизия, проведенная специалистами Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Донецкой области весной 2024 года, выявила нарушения на десятки миллионов гривен. Например, более 43 млн гривен были перечислены фирмам, которые не удалось найти по адресам (как фактическим, так и юридическим). А это помешало "провести встречные сверки, убедиться в чистоте многомиллионных финопераций аудиторы не смогли и проинформировали об этом факте Госфинмониторинг". Еще 1,1 млн гривен мариупольские чиновники переплатили пяти подрядчикам, ремонтировавшим помещение во Львове и Днепре, в том числе временное жилье для ВПЛ. Кроме того, они купили оборудование по завышенным ценам, а часть оборудования контролеры не смогли обнаружить. При этом частично средства (сумма на сайте не указана) фирмы вернули коммунальному предприятию.

"Также фирма, которая ремонтировала бывшее общежитие в Днепре для ВПЛ, оформила эти работы как текущий ремонт. Хотя проводили восстановление крыши, потолка, полов, стен, замену конструктивных элементов здания и даже сооружение индивидуального теплового пункта, которые относятся к капитальному ремонту и требуют получения разрешительной документации", – сообщили в подразделении Госаудитслужбы

Работы в Черновцах уже идут, на текущий год на переоборудование общежития нужно 23 миллиона

При этом и правоохранители, изучавшие деятельность Мариупольских чиновников в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины также убедились: виды ремонта указаны в документах неверно. И сделано это не случайно. "Последствиями умышленного определения заказчиком предмета закупки как текущий ремонт вместо капитального являются отсутствие проекта строительства и проведения экспертизы проекта, отсутствие разрешения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) на начало выполнения строительных работ и уход от ответственности за нарушение в виде штрафа, отсутствие технического и авторского надзора, что в свою очередь может привести к ухудшению качества выполненных работ из-за отсутствия определенных звеньев контроля за их проведением", – так объясняются действия чиновников в определении Ленинского районного суда г. Днепр. Также у полицейских были вопросы по стоимости оборудования, которое использовал один из подрядчиков при выполнении строительных работ. Проверка показала, что она может быть завышена на 13–30%. Но пока неизвестно, чем закончилось расследование.

Власти Мариуполя с результатами проверки не согласились и судились с аудиторами. В 2024 году дело дошло до Первого апелляционного административного суда, отказавшего истцу – КП "Городское управление капитального строительства" — в удовлетворении его требований. Таким образом, подрядчики должны вернуть в бюджет средства, которые получили "в результате оплаты завышенного объема и стоимости выполненных работ". Как указано в постановлении суда от 23 декабря 2024 года, в частности, речь идет о 606 тыс. гривен, которые ООО "АРХСТРОЙТЕХНАДЗОР" "заработало" на ремонте 2-4 этажей и крыши бывшего общежития по ул. Лизы Чайкиной, 2 (новое название ул. Пехоты Короля). Еще 419 тыс. гривен неправомерно получило ООО "Опитний завод М" при выполнении ремонта помещения центра "ЯМариуполь" (ул. Андрея Фабры, 10 в Днепре). 40,5 тыс. гривен – это неподтвержденные административные расходы ООО "Дорис" во время работ в бытовом центре "ЯМариуполь.Забота" во Львове.

Мариупольцы получают временное жилье в Днепре, Киеве, Черновцах и Запорожье

При этом горуправление капитального строительства готовится использовать очередную немалую порцию бюджетных средств. И снова в формате текущих ремонтов. К примеру, до 18 января на сайте Prozorro принимаются заявки от желающих за 12 млн 322 тыс. гривен провести апгрейд под социальное жилье 1-4 этажей общежития №2 Украинского государственного университета науки технологий (г. Днепр, ул. Лазаряна, 2). И еще 11 млн гривен планируется потратить на ремонт цокольного этажа 3-4 блока того же объекта.

Новое временное жилье для мариупольцев в Черновцах на базе бывшего общежития нацуниверситета имени Юрия Федьковича обойдется в 23 млн гривен. Это вдобавок к 4,5 млн гривен, тендер на которые был проведен в декабре 2024 года. Самым дорогим в этом году станет социальное жилье в Запорожье на просп. Соборному, 117, за него громада города должна "выложить" более 43 млн. гривен. Здесь подрядчик должен восстановить 9-этажное здание. "Телеграф" будет следить за ходом этих тендеров и сообщит, каким подрядчикам посчастливится распоряжаться бюджетными средствами и не будут ли в списке фирмы, которые уже "отметились" нарушениями.

Как сообщал "Телеграф", власти Покровска, к которому приближается враг, предусмотрели в бюджете на текущий год средства на проведение мероприятий по благоустройству.

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#Тендер #Нарушение #Мариуполь #Охрана #Общежитие