Не тільки про полонених? Україна та РФ можуть вести важливі переговори, - Bloomberg

В Україні підтверджують лише проведення переговорів із РФ щодо обміну полоненими

Україна і Росія ведуть обмежені переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від нападів. Хоча в нашій країні заявляють про інше. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Українські офіційні особи при цьому підтверджують лише проведення переговорів із РФ щодо обміну полоненими та повернення на батьківщину українських дітей.

Окрім цього, видання пише, що Росія вимагатиме від України різко розірвати військові зв’язки з альянсом НАТО та стати нейтральною державою з обмеженою армією на будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двосторонніми угодами з безпеки, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення території, сказав один із джерел, який знайомий з підготовкою Москви до можливих переговорів.

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