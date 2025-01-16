Не только о пленных? Украина и РФ могут вести важные переговоры, — Bloomberg
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В Украине подтверждают только проведение переговоров с РФ по обмену пленными
Украина и Россия ведут ограниченные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений. Хотя в нашей стране заявляют о другом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Украинские официальные лица при этом подтверждают только проведение переговоров с РФ по обмену пленными и возвращению на родину украинских детей.
Кроме того, издание пишет, что Россия потребует от Украины резко разорвать военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на любых переговорах с будущим президентом США Дональдом Трампом, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.
Позиция Кремля состоит в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину в соответствии с двусторонними соглашениями по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территории, сказал один из источников, знакомых с подготовкой Москвы к возможным переговорам.
Ранее "Телеграф" писал, что аналитик назвал пять шагов Запада по поддержке Украины