Умерла в 43 года: где похоронили украинскую актрису Оксану Батько-Нищук и как выглядит могила

Артистки не стало в 43 года

Оксана Батько-Нищук — известная украинская актриса, которая имела звание заслуженной артистки Украины. Она играла в Национальном академическом драматическом театре имени Франко. Женщина внезапно скончалась в 2016 году. Она состояла в браке с актером Евгением Нищуком.

Какой была карьера актрисы и где ее похоронили — знает "Телеграф".

Что известно об Оксане Батько-Нищук

Будущая актриса родилась в 1973 году в Коломые на Ивано-Франковщине. Осваивала театральное искусство в университете имени Ивана Карпенко-Карого. Дебютной для Батько-Нищук стала роль Мавки в спектакле "Лесная песня" Леси Украинки. Так, в 1993 году Оксана стала актрисой драматического театра имени Франко.

Оксана Батько-Нищук в роли Мавки в спектакле "Лесная песня", фото из сети

Оксана Батько-Нищук была известной театральной актрисой, фото из сети

Также Отец-Нищук исполняла роли в спектаклях "Опасайся льва", "Маркиза де Сад", "Король Лир", "Истерия", "Голгофа". В течение своей карьеры артистка появилась в 2 фильмах: "Прощание с Каиром" в 2002 году и короткометражном фильме "Отчет".

Оксана Батько-Нищук посвятила свою жизнь театру, фото из сети

В 2006 году Оксана вышла замуж за актера Евгения Нищука. У них родился сын Олекса.

Оксана Батько и Евгений Нищук, фото из сети

Как выглядит могила Оксаны Батько-Нищук

Оксана Батько-Нищук умерла во сне в 2016 году, когда ей было 43. Муж Евгений писал, что его жена очень чувствительно воспринимала мир, поэтому актрисы не стало из-за "любви, которая сделала ее уязвимой". С женщиной прощались в театре имени Ивана Франко. На похороны пришли родные, близкие друзья и коллеги артистки.

Оксану Батько-Нищук похоронили на Байковом кладбище. К могиле актрисы проложили подножие, состоящее из трех ступенек. Его оформили разными национальными узорами. Непосредственно перед местом захоронения установили небольшую дверцу.

Могиле Оксаны Батько-Нищук предшествует подножие, фото Сергея Котова

Так выглядит могила Оксаны Батько-Нищук, фото Сергея Котова

На могиле Батько-Нищук установили белый крест, на который возложили венок. Снизу можно увидеть портрет актрисы в вышитой рубашке, на которой она улыбается. Позже на месте захоронения установили высокую статую артистки с веночком и одеждой, украшенной цветами. Оно напоминает одну из лучших ролей Оксаны — Мавки из "Лесной песни". На могилу периодически приносят живые цветы.

На могиле установили статую актрисы, фото Сергея Котова

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