Звільнений, але працює: екскерівник Хмельницької прокуратури знову при посаді

До завершення розслідування Олійник та ще 50 прокурорів області продовжать працювати

Звільнений екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник продовжує працювати прокурором в обласній прокуратурі після скандалу з отриманням інвалідності. Його призначили на посаду прокурора відділу до березня 2026 року, на період декретної відпустки іншого співробітника.

44-річний посадовець звільнився за власним бажанням у жовтні після викриття масштабної корупційної схеми з оформлення інвалідності. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Офіс Генерального прокурора подовжив термін службового розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідністю ще на місяць. Причиною цьому стала "потреба в додаткових перевірках". До завершення розслідування Олійник та ще 50 прокурорів області продовжать працювати та отримувати пенсійні виплати.

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу на масштабних зловживаннях. Під час обшуків у неї та її сина Олександра, який очолював обласний Пенсійний фонд, виявили 6 мільйонів доларів готівкою та коштовності. У робочому кабінеті Крупи знайшли 100 тисяч доларів і підроблені документи для оформлення фіктивних діагнозів.

Розслідування встановило, що Тетяна Крупа зробила "інвалідами" півсотні прокурорів на Хмельниччині. Олійник стверджував, що отримав інвалідність у 2017 році через травму на роботі у 2005 році.

Наразі Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади та розпочав продаж бізнесу. За результатами перевірки МОЗ, 74 військовозобов'язаним скасували інвалідність, встановлену Хмельницькою МСЕК.

Раніше "Телеграф" писав, що кожен п’ятий працівник прокуратури минулого року отримував пенсію. Кількість прокурорів з інвалідністю різко збільшилася після початку війни.