Зеленський розповів, коли може зустрітись з Трампом

За його словами, підготовка уже триває

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку зустрічі з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. За словами українського президента, команди обох країн вже розпочали роботу над організацією майбутньої зустрічі, яка відбудеться після інавгурації. Над її форматом наразі працюють.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві. Зеленський наголосив на ключовому пріоритеті України – досягненні справедливого миру та завершенні війни. Водночас він не сказав, чи планується присутність Росії на зустрічі чи можливих переговорах.

"Найголовніше для нас – ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться знову з війною", – підкреслив Президент України.

Раніше повідомлялось, що Трамп не квапитиме Україну щодо переговорів. До того ж, якщо він відмовиться від Києва, то може зазнати приниження, подібного до виходу США з Афганістану за рішенням Байдена.

Також "Телеграф" повідомляв, що команда Трампа підтримала основні пункти його мирного плану. Усі підтримали думку виключити ідею вступу України до НАТО найближчим часом.