Взял 5, а отдал почти 25 тысяч. Суд встал на сторону коллекторов по долгу через микрозайм (решение)

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области вынес заочное решение по делу о взыскании задолженности в размере 21 580,00 гривен (сумма судебного сбора — 3028,00 гривен).

Текст решения опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Истцом в данном процессе выступило Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Европейское агентство по возврату долгов" ".

По данным материалов дела, 13 декабря 2023 года компания заключила договор с физическим лицом — гражданином Украины договор займа. В соответствии с договором заемодатель обязуется передать заемщику в собственность денежные средства, на согласованный условиями договора срок, путем их перечисления на банковский карточный счет заемщика, а заемщик обязуется вернуть заемодателю такую ​​же сумму денежных средств в день окончания срока займа или досрочно и уплатить заемодателю плату от суммы ссуды.

Упомянутое физлицо имеет долг перед компанией в размере 21 580,00 гривен. Из них:

5200,00 гривен задолженности по основному долгу;

16380,00 гривен задолженности по процентам.

Суд постановил взыскать в пользу компании задолженность в размере 21 580,00 гривен, а также уплатить судебный сбор в размере 3 028,00 гривен. Апелляционная жалоба по решению суда подается в течение тридцати дней со дня его подписания.

Заочное решение может быть пересмотрено принятым его судом по письменному заявлению ответчика. Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение 30 дней со дня получения его копии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать штраф в 17 тысяч гривен, наложенный на него ТЦК за неявку по повестке. Истец выиграл дело: суд обязал ТЦК выплатить издержки в размере 605,60 грн.