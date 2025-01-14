Українець узяв мікропозику у 10 тисяч грн, а вимагали повернути майже вчетверо більше: що вирішив суд

Мікропозика обернулася судовою тяганиною

Фінансова компанія вимагала з українця майже 37 тисяч гривень за мікропозику у 10 тисяч, але суд став на бік позичальника. Чоловік оформив кредит онлайн під 5% на день, розраховуючи повернути кошти через місяць, але не вніс жодного платежу за позикою.

Коли термін договору закінчився, кредитори продовжили нараховувати відсотки, збільшивши суму боргу майже вчетверо. Про це йдеться у рішенні Житомирського районного суду.

За матеріалами справи, позичальник мав повернути кошти до 14 червня 2021 року, але не зробив цього. Фінансова установа продовжила нараховувати відсотки після закінчення 30-денного терміну кредитування. До початкової суми у 10 тисяч гривень кредитори додали майже 25 тисяч гривень відсотків та близько 2 тисяч комісії.

Суд визнав такі дії незаконними та лише частково задовольнив вимоги кредитора. Служителі Феміди наголосили, що нарахування відсотків після закінчення терміну договору є безпідставним.

За рішенням суду, позичальник має сплатити 19,4 тисячі гривень: 10 тисяч — тіло кредиту, 7,5 тисяч — відсотки за місяць користування та 1,9 тисячі — комісія.

Окрім основної заборгованості, боржнику доведеться сплатити судовий збір у розмірі 1,2 тисячі гривень та відшкодувати витрати позивача на допомогу адвоката в сумі 4 тисячі гривень. Суд зменшив початкову вимогу щодо оплати послуг адвоката з 6 до 4 тисяч гривень, врахувавши, що справа розглядалася за спрощеною процедурою без проведення судових засідань.

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