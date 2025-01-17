Травили ядом пенсионеров: на Черниговщине поймали опасную банду (фото, видео)

Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью

Полиция задержала на Черниговщине двух мужчин, которые на протяжении нескольких лет намерено травили пенсионеров ядом, чтобы получить их квартиры. Правоохранителям удалось предотвратить убийство 60-летнего черниговца, который имеет инвалидность по зрению.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Там указали, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали пенсионеров в уязвимом состоянии, втирались к ним в доверие, переписывали на себя их жилье, а после – давали хозяевам смертельную дозу яда.

"Черниговцы подыскивали находящихся в уязвимом состоянии людей и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Мошенники регулярно приносили пострадавшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт). Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарства в алкоголь и поили им владельцев имущества", — рассказали в полиции о схеме.

Мужчин задержали при попытке отравить свою очередную жертву спиртосодержащим ядовитым веществом. К счастью, потерпевший был спасен.

В ходе обысков у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие пилюли, ряд паспортов граждан и документов на имущество – доверенности, завещания, поручения, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карт и мобильных телефонов. Кроме того, у них найдена винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Злоумышленника было сообщено о подозрении в покушении на убийство группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и расследуют совершение мошенничества в крупных ч. 4 ст.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина цинично травил свою сожительницу ядом ради денег и машины.