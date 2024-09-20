Нетверезі молодики заспівали російські пісні в центрі Тернополя: як їх покарали, реакція мережі (відео)

Не всі мешканці місця підтримали дії тернопільчанки

На третій рік війни з РФ у центрі міста Тернопіль нетверезі молодики заспівали російські пісні під гітару. Свідком цього концерту стала тернополянка Ольга Волкова.

Жінка викликала поліцію, але "горе-музиканти" встигли втекти. Про інцидент вона розказала на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Ольги, російська музика в центрі Тернополя засмутила тільки її, адже решта тернополян просто проходили повз.

Проте, в п'ятницю, 20 вересня, тернополянка повідомила, що горе-співаків вже знайшли. Поліцейські розшукали чотирьох місцевих. Їх начебто, передали до ТЦК. Один з них вже перебував у розшуку, як ухилянт.

У коментарях під дописом з відео думки жителів розділилися. Дехто зрадів: "Нарешті ато та пʼяна компанія біля памʼятнику Франка постійно бентежила тернополян і гостей міста , цікаво де була поліція раніше бо вони там кожен день пиячили і горланили". Інші висказалися проти покарання у вигляді відправки на фронт: "Серйозне" підсилення буде на фронті…. щоб ще своїх не постріляли, враховуючи обставини….але жінка в зеленому щаслива, здала алкашів в тцк".

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Одещині молодь танцювала на пам’ятнику загиблим воїнам під російськомовні пісні.