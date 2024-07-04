"Дно пробите": блогерка з Харкова станцювала на Майдані у Києві під російський трек (відео)

Заради цього і приїхала у Київ

До Києва приїхала блогерка, яка на Майдані Незалежності станцювала під російські треки біля меморіалу Героїв Небесної сотні. Відео зі своїми танцями дівчина з Харкова виклала у мережу, що обурило користувачів.

Допис блогерки з ніком bebrovnaa у Tik Tok вже розлетівся серед медіа. При цьому відео підписано: "Заради цього і приїхала у Київ".

Зауважимо, що приблизно 90-95% контенту на сторінці мають схожий контекст, адже відео зняті під російські треки. Водночас кількість фоловерів у блогерки понад 300 тис.

Попри шквал негативу та звернення користувачів до Національної поліції України та Служби безпеки дівчина станом на 11:00 4 червня ще не видалила допис. Ба більше на питання людей, чи скоро будуть вибачення, вона відповіла: "Коли рак на горі свисне".

Аналізуючи відповіді дівчини на більшість лайливих коментарів типу: "Мусор" й т. д., можна дійти висновку, що вона нібито не до кінця розуміє усю серйозність ситуації.

Адже прихильниця російської музики не тільки ображає користувачів у відповідь, а й не розуміє взагалі, що поганого у тому, щоб танцювати під треки окупантів на Майдані Незалежності біля меморіалу Героїв Небесної сотні.

Додамо, що у коментарях на питання людини: "А де це?", дівчина пише: "На банковской?". Тобто блогерка навіть не знає як правильно називаються вулиці столиці, попри те, що Банкова одна з найвідоміших.

Але є й у блогерки з Харкова й підписники, які її підтримують і радіють, що хоч хтось зняв нормальне відео у Києві. Але більша частина коментарів обурених користувачів, які відмічають відповідні служби, аби вона відповіла за свої дії.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала автора популярного українського Telegram-каналу.