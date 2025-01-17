Facebook видалив публікацію "Телеграфу" про Ахметова і його плани щодо виборів

На матеріал могли поскаржитись боти

Соціальна мережа Facebook доволі неочікувано видалила публікацію "Телеграфу", яка стосувалась найбагатшої людини України Ріната Ахметова і його планів щодо виборів в нашій країні.

Причину видалення адміністрація соцмережі вказала так: "публікація, можливо, використовує посилання або контент, що вводять в оману, з метою змусити людей відвідати сайт або залишитися на ньому". Цікаве формулювання.

Чому саме цю публікацію вирішили видалити, достеменно невідомо. У згаданій соцмережі так трапляється, коли допис отримує багато скарг або фантастичним чином привертає увагу так званих ботоферм. Ті з певною метою починають скаржитися, і допис блокують. Відновити пост про Ахметова модератори соцмережі Facebook відмовились.

"Телеграф" надіслав запит в інвестиційну групу SCM Ахметова, щоб дізнатися, чи не займаються вони серед іншого контролем дописів про олігарха в соцмережах. На момент публікації відповіді ще не надійшло.

Варто зауважити, що на нашу сторінку Telegraf UA у Фейсбуці підписано понад мільйон людей, що зайвий раз свідчить про довіру аудиторії до редакції видання.

Ось так Фейсбук повідомив про видалення поста про Ахметова

Що було в публікації про Ріната Ахметова

8 січня на сайті видання було опубліковано матеріал політичного оглядача "Телеграфу" Марини Шашкової під назвою "Союз Залужного із Зеленським, камбек Льовочкіна, але без Арестовича: хто і як в Україні (не)готується до виборів". Там містився детальний аналіз ситуації в різних політичних таборах, які подекуди вже починають готуватись до гіпотетичних виборів після завершення війни. В матеріалі зокрема йшлося, що бізнесмен Рінат Ахметов комунікує одразу з кількома політичними силами, які можуть піти на наступні вибори в Україні. Мільярдер, так би мовити, кладе яйця в різні кошики. Авторка зазначила, що мільярдер наразі ще не вирішив, кого готовий підтримувати та фінансувати.

Видалений допис у Facebook мав майже такий самий вигляд: