У Києві ветерани на протезах зіграли пліч-о-пліч з українськими зірками (фото)

На заході була присутня велика кількість глядачів

У неділю, 20 жовтня, у Києві відбувся масштабний спортивний захід, під час якого ветерани на протезах зіграли пліч-о-пліч з українськими зірками. Благодійна мета матчу – збір коштів на спортивні протези для пацієнтів Superhumans Center.

Про це повідомляє спецкор "Телеграфу" Ян Доброносов прямо зі стадіону. Варто зазначити, що подію відвідало досить багато глядачів.

Відомо, що на столичному стадіоні НТК імені Баннікова пройшов "Мій матч за Героїв", де ветерани на протезах зіграли з українськими зірками. Гра відбувалася з урахуванням практик ампфутболу – футболу для людей із ампутаціями.

Благодійна мета матчу – збір коштів на спортивні протези для пацієнтів Superhumans Center.

Цього дня на полі зустрілися відомі українці та справжні герої, зокрема:

Телеведучі Анатолій Анатолич та Олександр Педан, актор Іван Люленов та інші.

Юрій Драбчук, колишній боєць Нацгвардії, який служив у Донецькому напрямку. Втратив ногу, підірвавшись на міні під час виконання бойового завдання.

Анатолій Панчук, сапер 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Втратив частину ноги під час обстрілу, але не втратив бойового духу.

Мат судив Дмитро Кубряк – футбольний рефері, який провів 5 місяців у російському полоні, але повернувся до улюбленої справи.

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