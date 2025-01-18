Чиновник з Нацкомісії з цінних паперів поїхав у "службове відрядження" за гроші бізнес-партнера голови ОПУ: розслідування

У НКЦПФР нічого коментувати журналістам не стали – ані Янчук, ані його безпосередній начальник

Керівник апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Михайло Янчук на початку 2025 року поїхав у "службове відрядження" до Фінляндії під приводом того, що нібито планує відвідати там важливу міжнародну конференцію – та чомусь взяв із собою у "службову поїздку" дружину та сина. А візит Янчука оплатив бізнесмен Артем Колюбаєв, якого пов'язують з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це стверджується в розслідуванні "Української правди", яке провів журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Ткач виклав окремий допис про розслідування: за його словами, Янчук, до якого звернулися журналісти з проханням про коментар, проігнорував запит, а його безпосередній начальник, голова НКЦПФР Руслан Магомедов, прочитав повідомлення Ткача у месенджері, та… заблокував його.

"Куди більшу суспільну важливість, ніж сам факт дивного відрядження на батьківщину Санта Клауса на новорічні свята, має спосіб оплати цього відрядження. Адже в наказі, який є у розпорядженні редакції і який погодив для співробітника очільник НКЦПФР Руслан Магомедов, зазначається, що витрати на відрядження (проїзд, переліт, добові та проживання) "здійснюються за рахунок Громадської спілки "СФГ"", – зазначив Ткач у повідомленні.

Сервіс Youcontrol надав дані щодо засновників "СФГ", один з яких – ТОВ "Компанія з управління активами "ЕЛАР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Серед засновників цієї компанії до квітня 2024 року перебував бізнесмен Артем Колюбаєв, якого пов'язують з чинним головою ОПУ, а зараз засновником компанії зазначається Ельнур Мехтієв. Цікавий факт, зазначив Ткач, полягає в тому, що минулого року ще одна компанія Колюбаєва фігурувала у розслідуванні "Бігус.Ініфо" щодо виводу майже мільйона доларів США за кордон нібито для закупівлі м'яса в ОАЕ.

"Варто зазначити, що дозвіл на виведення грошей за кордон компаніям з орбіти Колюбаєва надала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Одним із позаштатних радників цієї Комісії є Ельнур Мехтієв – бізнес-партнер Колюбаєва по новоствореній КУА та фінансовий директор девелоперської компанії ENSO. Також Мехтієв зараз значиться кінцевим бенефіціаром фонду "Урбан", з якого власне і вивели 37,5 млн грн", – йшлося у розслідування.

Таким чином, додав Ткач, виходить цікаве "співпадіння". Воно полягає у тому, що "службове відрядження" Янчука до Фінляндії оплатила компанія, пов'язана із Колюбаєвим, в той час, як до цього для іншої пов'язаної з ним компанії НКЦПФР надала дозвіл на вивід грошей за кордон.

Нагадаємо, що російські мільярдери групи "Мегаполіс" цілком могли зберегти контроль над тютюновим ринком України, отримуючи дохід на користь РФ. Йдеться про мільярдерів Ігоря Кесаєва та Сергія Кацієва, які пов'язані з Україною через одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.