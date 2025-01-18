Чиновник из Нацкомиссии по ценным бумагам поехал в "служебную командировку" за деньги бизнес-партнера главы ОПУ: расследование

В НКЦБФР ничего комментировать журналистам не стали – ни Янчук, ни его непосредственный начальник

Руководитель аппарата Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Михаил Янчук в начале 2025 года поехал в "служебную командировку" в Финляндию под предлогом того, что якобы планирует посетить там важную международную конференцию – и взял с собой в "служебную поездку" жену и сына. А визит Янчука оплатил бизнесмен Артем Колюбаев, которого связывают с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом утверждается в расследовании "Украинской правды", которое провел журналист-расследователь Михаил Ткач. Ткач опубликовал отдельное сообщение о расследовании: по его словам, Янчук, к которому обратились журналисты с просьбой о комментарии, проигнорировал запрос, а его непосредственный начальник, председатель НКЦПФР Руслан Магомедов, прочитал сообщение Ткача в мессенджере, и… заблокировал его.

"Куда большую общественную важность, чем сам факт странной командировки на родину Санта Клауса на новогодние праздники, имеет способ оплаты этой командировки. Ведь в приказе, который есть в распоряжении редакции и который согласовал для сотрудника глава НКЦПФР Руслан Магомедов, отмечается, что командировочные расходы (проезд, перелет, суточные и проживания) осуществляются за счет Общественного союза "СФГ"", – отметил Ткач в сообщении.

Сервис Youcontrol предоставил данные об учредителях "СФГ", один из которых — ООО "Компания по управлению активами "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Среди учредителей этой компании до апреля 2024 года находился бизнесмен Артем Колюбаев, связываемый с действующим главой ОПУ, а сейчас основателем компании отмечается Эльнур Мехтиев. Интересный факт заключается в том, что в прошлом году еще одна компания Колюбаева фигурировала в расследовании "Бигус.Инфо" касательно вывода почти миллиона долларов США за границу якобы для закупки мяса в ОАЭ.

"Следует отметить, что разрешение на вывод денег за границу компаниям из орбиты Колюбаева предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Одним из внештатных советников этой Комиссии является Эльнур Мехтиев – бизнес-партнер Колюбаева по вновь созданной КУА и финансовый директор девелоперской компании ENSO. Мехтиев сейчас считается конечным бенефициаром фонда "Урбан", из которого собственно и вывели 37,5 млн грн", – говорилось в расследовании.

Таким образом, добавил Ткач, выходит интересное "совпадение". Оно заключается в том, что "служебную командировку" Янчука в Финляндию оплатила компания, связанная с Колюбаевым, в то время как ранее для другой связанной с ним компании НКЦПФР предоставила разрешение на вывод денег за границу.

Напомним, что российские миллиардеры группы "Мегаполис" полностью могли сохранить контроль над табачным рынком Украины, получая доход в пользу РФ. Речь идет о миллиардерах Игоре Кесаеве и Сергее Кациеве, которые связаны с Украиной через одесского бизнесмена Бориса Кауфмана.