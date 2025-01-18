Військова підготовка буде обов’язковою для низки професій: серед них – держчиновники

Без військової підготовки буде складно знайти роботу

Громадяни України, які не пройшли базової загальновійськової підготовки (БЗВП), не зможуть обіймати певні посади. Наприклад, це стосується прокуратури та місцевого самоврядування.

Про це розповів заступник міністра оборони Сергій Мельник. За його словами, це положення є у законопроєкті про БЗВП, який президент Володимир Зеленський підписав 15 січня.

Він зазначив, що теоретичний курс буде обов’язковим як для чоловіків, так і жінок. Практичний курс буде обов’язковим для чоловіків, але жінки можуть пройти його добровільно.

Однак він додав, що це обмеження стосуватиметься лише тих, хто бажає працевлаштуватися вперше.

"Громадяни, які не мають БЗВП і вперше бажають працевлаштуватися. Вони не зможуть працевлаштуватися до органів державної служби, органів самоврядування, органів прокуратури", — сказав він.

Мельник додав, що ті громадяни, які не мають БЗВП, будуть зобов’язані пройти базову військову службу.

Варто зазначити, що БЗВП стане обов’язковим у вищих навчальних закладах. Відмова від її проходження або незадовільне здавання можуть навіть призвести до відрахування.