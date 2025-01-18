Военная подготовка будет обязательной для ряда профессий: среди них - госчиновники

Без военной подготовки будет сложно найти работу

Граждане Украины, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП), не смогут занимать определенные должности. Например, это касается прокуратуры и местного самоуправления.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Сергей Мельник. По его словам, это положение есть в законопроекте о БОВП, который президент Владимир Зеленский подписал 15 января.

Он отметил, что теоретический курс будет обязательным как для мужчин, так и для женщин. Практический курс будет обязательным для мужчин, но женщины могут пройти его в добровольном порядке.

Однако он добавил, что это ограничение коснется лишь тех, кто желает трудоустроиться впервые.

"Граждане, которые не имеют БОВП и впервые желают трудоустроиться. Они не смогут трудоустроиться в органы государственной службы, органов самоуправления, органов прокуратуры", — сказал он.

Мельник добавил, что те граждане, у которых нет БОВП, будут обязаны пройти базовую военную службу.

Стоит отметить, что БОВП станет обязательной в высших учебных заведениях. Отказ от ее прохождения или неудовлетворительная сдача могут даже привести к отчислению.