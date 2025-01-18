Що потрібно для початку переговорів України та Росії: без цього буде катастрофа

Під загрозою інтереси не лише України

Україна має отримати перевагу на полі бою перш ніж розпочинати переговори з Росією. Інакше це може стати катастрофою.

Як пише The Telegraph, у цьому Київ намагається переконати обраного президента США Дональда Трампа. Помічники президента Володимира Зеленського зазначають, що перед початком переговорів Росія має "відчути біль", інакше Володимир Путін може завдати шкоди інтересам Заходу.

"Суть у тому, що тут немає простих і швидких рішень. Ініціативу треба контролювати. Її не можна віддавати Росії", — розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, Україна зараз тримає під прицілом 46% всього російського нафтовидобувного сектора, що дозволить суттєво підірвати російську економіку. Крім того, в зоні досяжності опинилися багато військових об’єктів у європейській частині Росії.

"Нам потрібно мати можливість підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо розпочати переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори", — додав Подоляк.

Видання зазначає, що нова влада США дуже скептично ставиться до продовження подальшої допомоги Україні, а тому уряд Зеленського робить все, щоб "зберігати хоробрість". У Києві сподіваються, що якщо Трампа не вдасться переконати зберегти підтримку, то принаймні його спробують переконати не кидати Україну остаточно.

Хоча сам Трамп більше не каже, що може закінчити війну за 24 години, але у ЗМІ повідомляють, що він все ще сподівається зробити це протягом найближчих пів року.

"Попри стриманий оптимізм, українські чиновники тихо готуються до можливості вести переговори з позиції, далекої від ідеальної, якщо Трамп залишиться непохитним — за умови, що Путін взагалі захоче вести переговори", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радники Трампа підтримують ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного та заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новообраного президента США активно обговорюються.