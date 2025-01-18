Что нужно для начала переговоров Украины и России: без этого будет катастрофа

Под угрозой интересы не только Украины

Украина должна получить преимущество на поле боя прежде чем начинать переговоры с Россией. В противном случае это может стать катастрофой.

Как пишет The Telegraph, в этом Киев пытается убедить избранного президента США Дональда Трампа. Помощники президента Владимира Зеленского отмечают, что перед начало переговоров Россия должна "почувствовать боль", иначе Владимир Путин может нанести ущерб интересам Запада.

"Суть в том, что здесь нет простых и быстрых решений. Инициативу нужно контролировать. Ее нельзя отдавать России", — рассказал изданию советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, Украина сейчас держит под прицелом 46% всего российского нефтедобывающего сектора, что позволит существенно подорвать российскую экономику. Кроме того, в зоне досягаемости оказались многие военные объекты в европейской части России.

"Нам нужно иметь возможность поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры", — добавил Подоляк.

Издание отмечает, что новая власть США весьма скептически относится к продолжению дальнейшей помощь Украине, а потому правительство Зеленского делает все, чтобы "сохранять храбрость". В Киеве надеются, что если Трампа не удастся убедить сохранить поддержку, то по крайней мере его попробуют убедить не бросать Украину окончательно.

Хотя сам Трамп больше не говорит, что может закончить войну за 24 часа, но в СМИ сообщают, что он все еще надеется сделать это в ближайшие полгода.

"Несмотря на сдержанный оптимизм, украинские чиновники тихо готовятся к возможности вести переговоры с позиции, далекой от идеальной, если Трамп останется непреклонным — при условии, что Путин вообще захочет вести переговоры", — сказано в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советники Трампа поддерживают идею исключить возможность членства Украины в НАТО из повестки дня и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта. При этом точные контуры мирного плана новоизбранного президента США продолжают активно обсуждаться.