Без осадков и с плюсами: в каком регионе 20 января будет до +9

Осадков не предполагается

В Украине в понедельник, 20 января, ожидается сухая и относительно теплая погода. Температура воздуха в большинстве регионов страны будет плюсовой.

По данным Укргидрометцентра, ночью столбики термометров будут колебаться от +3 до -2 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах, где температура снизится до -8 градусов.

Дневная температура обрадует украинцев весенним теплом. На территории страны ожидается от 0 до +6 градусов. Теплее всего будет на юге Украины, Закарпатье и Прикарпатье – там воздух прогреется до +9 градусов.

Осадки на большей части территории страны не прогнозируются. Лишь в Днепре и Кропивницком возможен небольшой снег.

Карта осадков в Украине

Ветер ожидается северо-западный и западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Сильнейшие порывы ветра синоптики прогнозируют в Кропивницком и Кривом Роге.

По прогнозам метеорологов, на дорогах Украины будет гололедица. Поэтому автомобилистам советуют быть осторожными.

В течение суток ожидается переменная облачность. Атмосферное давление не изменится.

Напомним, что такие погодные условия нетипичны для середины января в Украине, ведь обычно в этот период года температура воздуха держится ниже нуля. Уже с 30 января в Украине ожидается существенное потепление — кое-где, как сообщает синоптик Наталья Диденко, столбики термометров могут показать аномальные 20 градусов тепла.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в 5 крупных городах Украины. Будет тепло, но не везде.