За мобілізацію заброньованих чи непридатних співробітників ТЦК може чекати покарання: нардеп пояснив чому

Ще є питання до кількості виписаних штрафів

Мобілізація осіб з бронюванням або не придатних до служби спеціалістами територіального центру комплектування (ТЦК) каратиметься. Адже це є порушення законодавства України.

Про це заявив нардеп Максим Бужанський. За його словами, також готується законопроєкт щодо відповідальності для тих, хто проводить військово-лікарську комісію (ВЛК).

Йдеться про фальсифікацію довідок непридатності та спроби видавати хворих людей за здорових. Бужанський наголосив, що цей законопроєкт розробляється, і це пропозиція начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Водночас нардеп наголосив, що ТЦК не виконує закон про посилення мобілізації, адже не усі ухилятни отримали штрафи. Бужанський під час запиту до Міноборони та спільного засідання двох комітетів виявив, що штрафи виписані приблизно на 12% тих, хто ухилився від повісток та приблизно 45% тих, хто ухилився, оголошено в розшук.

Але законодавством передбачено, якщо людина не прийшла за повісткою їй виписують штраф, не сплативши який особа відразу потрапляє під арешт рахунків, майна тощо виконавчою службою.

"Штрафи отримують лише 12% ухилянтів через те, що замовні листи коштують 82 грн, отже відправляти штрафи поштою дорого", — вказує нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може ТЦК шукати українських чоловіків за кордоном.