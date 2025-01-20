Роботу реєстрів поновили після атаки, але це ще не кінець: які зміни чекатимуть систему

Влада вживає кроків, щоб ситуація з тривалою перервою у роботі реєстрів не повторилась

Сьогодні, 20 січня, рівно за місяць після масштабної кібератаки з боку росіян Міністерство юстиції України звітувало про повне відновлення всіх Державних та Єдиних реєстрів. При цьому розслідування, яке б дало відповідь, хто винен у тимчасовій зупинці роботи системи, ще триває. Натомість парламентарії вже підготували пропозиції щодо законодавчих змін, що мали б запобігати такій ситуації на майбутнє. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив народний депутат ("Слуга народу") і заслужений юрист України Ігор Фріс, що очолив робочу групу при ТСК по ліквідації наслідків блокування державних реєстрів.

Ключові державні реєстри, вебсайти Мін'юсту та держпідприємства "Національні інформаційні системи", портал державних сервісів "Дія" та інші критично важливі системи "лягли" 20 грудня 2024 року. Це сталося внаслідок цілеспрямованої атаки ворога. При цьому відразу після надзвичайної події називались різні терміни відновлення роботи систем, що зазнали стороннього впливу. Запустити перші три реєстри – Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів – фахівці змогли на 11 день. На відновлення роботи решти, за прогнозами, мало піти ще від 7 до 20 днів.

В результаті 9 січня запрацював Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 10 січня було завершено внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а наступного дня вони стали доступні в застосунку "Дія". І останню групу реєстрів, за повідомленням Мін'юсту, було відновлено 20 січня, це зокрема Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; ⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна; ⁠Автоматизована система виконавчого провадження; ⁠Електронний реєстр апостилів; ⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту; Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність"; Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

- В окреслені терміни вклалися, я навіть розраховував, що робота триватиме до 26 січня, але впорались до 20. Молодці, – коротко оцінив роботу НАІС і всіх дотичних до відновлення роботи реєстрів структур Ігор Фріс. – Але на сьогодні нотаріуси та реєстратори не мають доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Адже потрібно актуалізувати паперову інформацію — рішення судів, виконавчі провадження, арешти, заборону на відчуження, що виникли в паперовому вигляді з 19 грудня до сьогоднішнього часу. Коли ця інформація буде внесена до системи, тоді можна буде говорити про повне відновлення роботи реєстрів. Але скільки на це буде потрібно часу спрогнозувати важко.

Нардеп також наголосив, що наразі у підвішеному стані лишається питання щодо віднесення ДП "Національні інформаційні системи" до підприємств критичної інфраструктури та бронювання працівників цього держпідприємства.

- За інформацією керівника НАІС, в один з днів ключовому системному адміністратору, який формує й опікується інфраструктуру державних реєстрів, було вручено повістку, – зазначив Ігор Павлович. – Не знаю, яким чином це питання було вирішено, але прецедент мав місце, тому й ми говорили, що Кабмін має ухвалити відповідне рішення. Але на наш запит в Міноборони повідомили наступне: НАІС визнали об'єктом критичної інфраструктури до змін щодо відповідного порядку, саме тому підприємству потрібно повторно подати документи. Це в одному листі, а в другому, що держпідприємство таки є об'єктом критичної інфраструктури, але це не передбачає збільшення кількості заброньованих працівників (ця кількість повинна становити не більше 50% від військовозобов'язаних працівників – Авт.). А в Мін'юсті нас запевнили, що комунікують з Міноборони й будуть їх переконувати, що такі рішення необхідні. Тож поки спостерігаємо якийсь футбол в державних органах, який не призводить до результативної гри.

Щодо кадрових змін у держпідприємстві, яке відповідало за роботу реєстрів й відповіді на питання, хто винний (крім російських хакерів, звісно), що система не встояла, депутат наголосив: розслідування проводить СБУ. При цьому міністерка юстиції Ольга Стефанішина одночасно з новиною про відновлення інфраструктури держреєстрів, повідомила: кримінальне провадження, відкрите після атаки триває, як і службове розслідування. Натомість співпраця з керівником ДП "Національні інформаційні системи" припинена. Йдеться про Олексія Бережного, що очолював підприємство з 2019 року.

- Ми просили, щоб на час відновлення роботи реєстрів Мін'юст забезпечив наявність фахового представника, який ознайомлений зі всіма тонкощами функціонування державних реєстрів, – зазначив Ігор Фріс. – Й мені здається, що заступник керівника НАІС, який взяв на себе весь тягар цієї роботи, справляється абсолютно адекватно.

Також й очільниця Мін'юсту, і нардеп повідомили, що триває розробка й затвердження механізмів, які б дозволили убезпечити державну систему від кібератак ворога. Зокрема, вже у першому читанні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11290. "Це важливий крок. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого "Пентагону для державних реєстрів". Але, це лише частина плану з посилення", – наголосила у дописі на своїй сторінці у Facebook Ольга Стефанишина.

Крім того, депутатам пропонують повернутися до питання обмеження доступу до певних даних, що містяться в державних реєстрах. Відповідний законопроєкт №11533 було подано ще наприкінці серпня й погоджено з профільним комітетом.

- Думаю, найближчим часом будемо розглядати його в першому читанні, – наголосив Ігор Фріс, що є одним з авторів цього проєкту закону. – Ми пропонуємо ввести обмеження доступу до чутливої інформації з реєстру юридичних осіб і з реєстру речових прав на нерухоме майно. Це ті дані, наявність яких у відкритому доступі несе загрозу оборонній сфері держави й громадянам України.

І вже ввечері на сторінці НАІС з'явилось повідомлення, що до ранку вівторка, 21 січня, будуть проводитися планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення реєстрів, тож їх робота може бути нестабільною.