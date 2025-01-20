Работу реестров возобновили после атаки, но это еще не конец: какие изменения ожидают систему

Власти предпринимают шаги, чтобы ситуация с длительным перерывом в работе реестров не повторилась

Сегодня, 20 января, ровно через месяц после масштабной кибератаки со стороны россиян Министерство юстиции Украины отчиталось о полном восстановлении всех Государственных и Единых реестров. При этом расследование, которое дало бы ответ, кто виноват во временной остановке работы системы, продолжается. В то же время парламентарии уже подготовили предложения по законодательным изменениям, которые должны предотвратить такую ситуацию на будущее. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный депутат ("Слуга народа") и заслуженный юрист Украины Игорь Фрис, возглавивший рабочую группу при ВСК по ликвидации последствий блокирования госреестров.

Ключевые государственные реестры, вебсайты Минюста и госпредприятия "Национальные информационные системы", портал государственных сервисов "Дия" и другие критически важные системы "легли" 20 декабря 2024 года. Это произошло в результате целенаправленной атаки врага. При этом сразу после чрезвычайного происшествия озвучивались разные сроки возобновления работы систем, которые подверглись воздействию извне. Запустить первые три реестра – Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов – специалисты смогли на 11-й день. На возобновление работы остальных, по прогнозам, должно было уйти еще от 7 до 20 дней.

В результате 9 января заработал Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). 10 января было завершено внесение актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а на следующий день они стали доступны в приложении "Дия". И последняя группа реестров, по сообщению Минюста, была восстановлена 20 января, это в частности Государственный реестр прав на недвижимое имущество; ⁠Государственный реестр обременений движимого имущества; ⁠Автоматизированная система исполнительного производства; ⁠Электронный реестр апостилей; ⁠Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу; Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность"; Единый государственный реестр лиц, по которым применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

- В оговоренные сроки уложились, я даже рассчитывал, что работа продлится до 26 января, но справились до 20-го. Молодцы, — коротко оценил работу НАИС и всех причастных к возобновлению работы реестров структур Игорь Фрис. – Но на сегодняшний день нотариусы и регистраторы не имеют доступа к Государственному реестру вещественных прав на недвижимое имущество. Ведь нужно актуализировать бумажную информацию — решения судов, исполнительные производства, аресты, запрет на отчуждение, которые появились с 19 декабря по настоящее время. Когда эта информация будет внесена в систему, тогда можно будет говорить о полном возобновлении работы реестров. Но сколько на это потребуется времени, спрогнозировать сложно.

Нардеп также подчеркнул, что в настоящее время в подвешенном состоянии остается вопрос о принадлежности ГП "Национальные информационные системы" к предприятиям критической инфраструктуры и бронировании работников этого госпредприятия.

- По информации руководителя НАИС, в один из дней ключевому системному администратору, который формирует и занимается инфраструктурой государственных реестров, была вручена повестка, — отметил Игорь Павлович. – Не знаю, каким образом этот вопрос был решен, но прецедент имел место, потому и мы говорили, что Кабмин должен был принять соответствующее решение. Но по нашему запросу в Минобороны сообщили следующее: НАИС признали объектом критической инфраструктуры до внесения изменений в соответствующий порядок, именно поэтому предприятию нужно повторно подать документы. Это в одном письме. А во втором, что госпредприятие является объектом критической инфраструктуры, но это не предполагает увеличения количества забронированных работников (должно составлять не более 50% от военнообязанных работников – Авт.). А в Минюсте нас заверили, что общаются с Минобороны и будут их убеждать, что такие решения необходимы. Так что пока наблюдаем какой-то футбол в государственных органах, который не приводит к результативной игре.

Что касается кадровых изменений в госпредприятии, которое отвечало за работу реестров, и ответа на вопрос, кто виноват (кроме российских хакеров, конечно), что система не устояла, депутат подчеркнул: первое — зона ответственности Минюста, а второе — СБУ. При этом министер юстиции Ольга Стефанишина одновременно с новостью о возобновлении инфраструктуры госреестров сообщила: расследование в рамках уголовного производства, открытого сразу после атаки, продолжается, как и служебное расследование. При этом сотрудничество с руководителем ГП "Национальные информационные системы" прекращено. Речь идет об Алексее Бережном, который возглавлял предприятие с 2019 года.

– Мы просили, чтобы на время возобновления работы реестров Минюст обеспечил наличие профессионального представителя, который ознакомлен со всеми тонкостями функционирования государственных реестров, – отметил Игорь Фрис. – И мне кажется, что заместитель руководителя НАИС, взявший на себя всю тяжесть этой работы, справляется абсолютно адекватно.

Также и глава Минюста, и нардеп сообщили, что продолжается разработка и утверждение механизмов, позволяющих обезопасить государственную систему от кибератак врага. В частности, уже в первом чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект №11290. "Это важный шаг. Будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев. Это будет часть того же "Пентагона для государственных реестров". Но, это лишь часть плана по усилению", — подчеркнула в сообщении на своей странице в Facebook Ольга Стефанишина.

Кроме того, депутаты предлагают вернуться к вопросу ограничения доступа к определенным данным, содержащимся в государственных реестрах. Соответствующий законопроект №11533 был представлен еще в конце августа и согласован с профильным комитетом.

- Думаю, в ближайшее время будем рассматривать его в первом чтении, — подчеркнул Игорь Фрис, являющийся одним из авторов этого проекта закона. – Мы предлагаем ввести ограничение доступа к чувствительной информации из реестра юридических лиц и из реестра прав на недвижимое имущество. Это те данные, наличие которых в открытом доступе представляет угрозу оборонной сфере государства и гражданам Украины.

И уже вечером на странице НАИС появилось сообщение, что к утру вторника, 21 января, будут проводиться плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения реестров, поэтому их работа может быть нестабильной.