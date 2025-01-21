"Йому стане зрозуміло": Подоляк розповів, що зробить Трамп після розмови з Путіним

У Києві переконані, що нового президента США вдасться схилити на свій бік

Президент США Дональд Трамп дуже скоро зрозуміє, що домовлятися із нинішньою Росією немає сенсу. Можливо, це відбудеться вже після його першої розмови з Володимиром Путіним.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону. За його словами, новий глава Білого дому зрештою підтримає плани України та допоможе їх реалізувати.

"Коли Трамп поговорить з Путіним <…> Очевидно, що в цей момент для нього стане зрозуміло, що з РФ, принаймні з РФ путінських часів, немає сенсу про що-небудь домовлятися, оскільки це примітивно", — сказав Подоляк.

Він припустив, що після цього президент США додасть Україні можливостей завдавати поразки Росії на полі бою або завдавати ударів по її території.

Також радник голови ОПУ не виключив, що Трамп також послабить Москву в економічному плані шляхом видавлювання її із низки фінансових та галузевих ринків.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепартаменту США Марко Рубіо повідомив, що Трамп рішуче налаштований досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Однак він додав, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.