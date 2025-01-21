"Ему станет понятно": Подоляк рассказал, что сделает Трамп после разговора с Путиным

В Киеве убеждены, что нового президента США удастся склонить на свою сторону

Президент США Дональд Трамп очень скоро поймет, что договариваться с нынешней Россией нет смысла. Возможно, это произойдет после его первого разговора с Владимиром Путиным.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого марафона. По его словам, новый глава Белого дома в конечном итоге поддержит планы Украины и поможет их реализовать.

"Когда Трамп поговорит с Путиным <… > Очевидно, что в этот момент для него станет понятно, что с РФ, по крайней мере с РФ путинских времен, нет смысла о чем либо договариваться, так как это примитивно", — сказал Подоляк.

Он предположил, что после этого президент США добавит Украине возможностей наносить поражения России на поле боя или совершать удары по ее территории.

Также советник главы ОПУ не исключил, что Трамп также ослабит Москву в экономическом плане за счет выдавливания ее из ряда финансовых и отраслевых рынков.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.