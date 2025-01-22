ЗСУ відкинули росіян на найгарячішому напрямку, але ворог теж має просування (карта боїв)

Атаки ворога не припиняються ані вдень, ані вночі

Йде 1064-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 21 січня, до 22:00, на фронті сталося 109 бойових зіткнень. Українські захисники відкинули росіян у двох місцях на Покровському напрямку на Донеччині.

За даними порталу DeepState, Сили Оборони України відкинули ворога біля Шевченко та в Удачному. Російська армія просунулася у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни інтенсивно атакують наших захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня 21 січня ворог здійснив там 54 штурмових та наступальних дії. Найбільш активними російські окупанти були в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Петропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне.

"За наявною на цей час (22:00 21 січня, — ред.) інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 239 осіб, з них 112 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, два засоби РЕБ, одну гармату. Окрім того, пошкоджено дві гармати окупантів", — додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 13 атак. Ворог намагався просунутися неподалік Копанок, Тернів та Колодязів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 6 разів. Бої тривали поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка.

На Торецькому напрямку росіяни 6 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Вони були активні в районі Торецька.

Активно атакував ворог й на Куп’янському напрямку. Окупанти 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

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