ВСУ отбросили россиян на самом горячем направлении, но у врага тоже есть продвижения (карта боев)

Атаки врага не прекращаются ни днем, ни ночью

Идет 1064-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 21 января, до 22:00, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Украинские защитники отбросили россиян в двух местах на Покровском направлении Донецкой области.

По данным портала DeepState, Силы Обороны Украины отбросили врага у Шевченко и в Удачном. Российская армия продвинулась в Великой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне интенсивно атакуют наших защитников на Покровском направлении. В течение дня 21 января враг совершил там 54 штурмовых и наступательных действия. Наиболее активными российские оккупанты были в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Гришино, Новосергеевка, Петропавловка, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новый Труд, Покровск, Зверевое, Успеновка, Славянка, Серебряное, Шевченко, Янтарное, Дачное.

"По имеющейся в настоящее время (22:00 21 января, — ред.) информации, за сегодня потери агрессора на данном направлении составили 239 человек, из них 112 — безвозвратно. Уничтожено 13 автомобилей, два средства РЭБ, одну пушку. Кроме того, повреждены две пушки оккупантов", — добавили в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне совершили 13 атак. Враг пытался продвинуться недалеко от Копанок, Тернов и Колодцев.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз. Бои продолжались вблизи населенных пунктов Часов Яр и Федоровка.

На Торецком направлении россияне 6 раз пытались вклиниться в нашу оборону. Они были активны в районе Торецка.

Активно атаковал враг и на Купянском направлении. Оккупанты 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по оценкам Bild, Украина изменила стратегию по России. Это может перевернуть ход войны.