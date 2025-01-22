Ви будете командувати людьми: у Києві шукають пенсіонерів для роботи у хостелі за непогані гроші

Досвід роботи не потрібен

У Києві шукають працівників на посаду коменданта хостелу із зарплатою від 14 до 18 тисяч гривень. Роботодавці пропонують безкоштовне проживання та навчання для майбутніх працівників.

Вакансія особливо підійде пенсіонерам та людям з інших міст, які шукають роботу в столиці. Про це йдеться в оголошенні на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Досвід роботи не потрібен. Від кандидатів вимагають лише доброзичливість, відповідальність та відсутність шкідливих звичок.

Комендант має заселяти гостей, вести звітність та стежити за порядком у хостелі. Також потрібно буде прибирати кімнати та прати постільну білизну.

Графік роботи — шість днів працюєте, один відпочиваєте. Вихідні можна обговорити. Зарплату платять вчасно. Є можливість отримувати додаткові бонуси та премії.

Єдина обов'язкова умова — жити поруч із хостелом під час роботи.

Роботодавець готовий прийняти нових працівників уже сьогодні. Після співбесіди можна одразу узятися до виконання обов'язків коменданта.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають працівника на зарплату у 100 тисяч. Можуть взяти навіть пенсіонерів. Пропонують повну зайнятість та безкоштовний чай з печивом.