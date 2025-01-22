Вы будете командовать людьми: в Киеве ищут пенсионеров для работы в хостеле за неплохие деньги

Опыт работы не требуется

В Киеве ищут работников на должность коменданта хостела с зарплатой от 14 до 18 тысяч гривен. Работодатели предлагают бесплатное проживание и обучение для будущих работников.

Вакансия особенно подойдет пенсионерам и людям из других городов, ищущих работу в столице. Об этом идет речь в объявлении на одном из популярных сайтов поиска работы.

Опыт работы не требуется. От кандидатов требуют только доброжелательность, ответственность и отсутствие вредных привычек.

Комендант должен заселять гостей, вести отчетность и следить за порядком в хостеле. Также нужно будет убирать комнаты и стирать постельное белье.

График работы – шесть дней работаете, один отдыхаете. Выходные можно обсудить. Зарплату платят своевременно. Есть возможность получать дополнительные бонусы и премии.

Единственное обязательное условие – жить рядом с хостелом во время работы.

Работодатель готов принять новых работников уже сегодня. После собеседования можно сразу приступить к исполнению обязанностей коменданта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ищут работника на зарплату в 100 тысяч. Могут взять даже пенсионеров. Предлагают полную занятость и бесплатный чай с печеньем.