Новая подножка для Кремля. Почему Россия теряет порт Тартус в Сирии

Пункт обеспечения в Тартусе – единственный для России в Средиземном море – имеет стратегическое значение для Кремля

Сирия разорвала соглашение об инвестициях между российской компанией и портом Тартус. Она должна была действовать 49 лет.

Об этом изданию al-Watan сообщил директор Тартуской таможни Рияд Джуди. По его словам, все доходы от деятельности порта теперь направляются на благо сирийского государства.

"Рабочие, занятые в порту, вернутся под управление сирийской стороны", – заявил Джуди.

Он отметил, что в порту восстановят устаревшие механизмы, которые использовала российская компания без модернизации, хотя договор это предусматривал.

В 2019 году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия и Сирия договорились о передаче порта Тартус в аренду компании "Стройтрансгаз" на 49 лет. Она должна была вложить в его развитие 500 млн долларов.

Как отмечает российское издание "Важные истории", пункт обеспечения в Тартусе — единственный для России в Средиземном море — имеет стратегическое значение для Кремля, особенно после начала полномасштабной войны против Украины. .

Ранее "Телеграф" писал, что Асад впервые сделал заявление после побега в Москву.