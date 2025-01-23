Фронт все ближе к Днепропетровщине. Где россияне могли иметь продвижение (карты боев)

С начала минувших суток произошло 103 боевых столкновений

Продолжается 1065-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 22 января, российская армия могла иметь территориальные успехи на фронте и оккупировать населенный пункт.

Продвижение врага вероятнее всего зафиксировало в 6 населенных пунктах. Об этом сообщает DeepState.

"Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенова, Котлиного, Воздвиженки и Барановки", — говорится в сообщении аналитиков.

Кстати, пленный солдат КНДР поразил новыми заявлениями. Он не знал, против кого идет воевать, а пострадавших корейцев было очень много.

Враг мог оккупировать Нововасильевку

Официально в Генштабе оккупацию Нововасиловки не подтвердили.

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ сообщил в Фейсбук, что с начала минувших суток произошло 103 боевых столкновения.

На Покровском направлении, россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес авиационные удары бомбами и неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Сухой Яр, Константиновка, Зеленое Поле, Гродовка.

"На этом направлении было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них — безвозвратно. Также уничтожено тринадцать единиц автомобильной техники, три антенны БпЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, кроме того, значительно повреждены пушка и три автомобиля захватчиков", — говорится в сообщении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 9 безрезультатных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что в России развалили элитное военное подразделение из КНДР.