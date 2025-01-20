Росія готується до нападу на НАТО? Німецький генерал помітив цікаву деталь

Військова машина РФ працює справно

Темпи переозброєння Росії набагато вищі, ніж очікувалось. Наразі це добре видно на тлі війни з Україною, проте це ж можливо і для потенційного нападу на НАТО.

Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише The Telegraph. За його словами, Росія вже замінила ракети та танки, які втратила ще на початку повномасштабного вторгнення.

"Російські збройні сили не просто здатні компенсувати свої величезні кадрові та матеріальні втрати… вони успішно переозброюються", — сказав Фройдінг.

Він також наголошує, що голова РФ Володимир Путін добре переорієнтував російську економіку. Наразі вона справно забезпечує військову машину. До того ж регулярні поставки озброєння з Ірану та Північної Кореї допомагають РФ поповнювати свої танки, ракети та безпілотники.

Водночас генерал наголошує, що наразі достеменно не ясно, чи має Путін плани напасти на НАТО. Проте "очевидно, що він створював умови для цього".

"Виробництво зростає, запаси на складах зростають", — сказав Фройдінг.

Нагадаємо, що команда президента США Дональда Трампа вже придумала, як натиснути на Росію для досягнення миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Росія може напасти на Європу і чи дійсно часу обмаль.