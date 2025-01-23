Немов у "Імлі" Кінга. Україну накрив сильний туман (ексклюзивні фото)

"Телеграф" показав неймовірні фото

У четвер, 23 січня, туман охопив більшість міст України. Через це в деяких регіонах "жовтий" рівень небезпеки.

"Телеграф" ділиться фотографіями з міст, де жителі зафіксували туман. Поліція закликає одягати світловідбивачі.

Туман у Львові

У Львові через погодні явища видимість майже нульова. Жителів регіону закликали бути обережними.

"Пішоходам необхідно переходити проїзну частину, лише переконавшись у безпеці для себе та інших учасників дорожнього руху та не забувайте про світловідбивні елементи", — пишуть у поліції.

Туман в Одесі

Одесу також не оминув туман. На дорогах так само як і у Львові погана видимість.

В Одесі на четвер, 23 січня, оголосили підвищений рівень небезпечності через несприятливу погоду. Попередження про небезпечні метеорологічні явища опублікував Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, вранці в Одесі очікується туман, через що видимість буде обмежена до 200-500 метрів.

Кореспондент "Телеграфу" поділився ексклюзивними кадрами. Місто нагадує містичний фільм.

Туман у Кам'янець-Подільському

У Кам'янець-Подільському також кореспондент "Телеграфу" повідомив про туман. Місто огорнула легка димка.

Туман у Тернополі

Тернопіль також огорнув туман. Будинків майже не видно. Кореспондент "Телеграфу" поділився фотографіями.

Туман у Хмельницькому

Місцеві телеграм-канали з посиланням на Укргідрометцентр пишуть, що густий туман накриє Хмельниччину у найближчі години. Видимість на автошляхах не перевищуватиме 200-500м, оголошено I рівень небезпеки.

Варто зазначити, що найчастіше туман з'являється вранці, коли температура повітря наближається до температури точки роси, що призводить до конденсації водяної пари та утворення мікроскопічних крапель води у повітрі.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні 23 січня.